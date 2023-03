Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut luni, 20 martie, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR).La inceputul anului 2022, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02% pe an, iar la inceputul acestui…

- Rata creditelor neperformante, adica a imprumuturilor care inregistreaza intarzieri la plata de peste 90 de zile, a scazut de la 3,35% in decembrie 2021 la 2,65% in decembrie 2022, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR) , consultate de Libertatea. Situația vine in contextul in care dobanzile…

- ”Creditele noi acordate de bancile din Romania populatiei si companiilor, in anul 2022, s-au cifrat la 126,7 miliarde lei, in crestere cu peste 14% comparativ cu nivelul imprumuturilor noi accesate in anul 2021. Imprumuturile noi accesate de segmentul neguvernamental au totalizat 110,5 miliarde lei…

- Creditele acordate de banci firmelor si populatiei s-au majorat in luna ianuarie a acestui an cu 0,1% fata de decembrie 2022 (-0,2 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 364,069 miliarde de lei, pe fondul unui avans cu 0,2% al imprumuturilor in lei si al unei scaderi de 0,1% a celor in valuta…

- Creditele acordate de banci firmelor si populatiei s-au majorat in luna ianuarie a acestui an cu 0,1% fata de decembrie 2022 (-0,2 la suta in termeni reali), pana la nivelul de 364,069 miliarde de lei, pe fondul unui avans cu 0,2% al imprumuturilor in lei si al unei scaderi de 0,1% a celor in valuta…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut marti la 7,19% pe an, de la 7,20% pe an, in sedinta precedenta, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei, publicate marți. La inceputul anului trecut, indicele ROBOR la 3 luni…

- Indicele ROBOR la trei luni, in funcție de care se calculeaza ratele romanilor cu credite vechi, a scazut luni de la 7,4% la 7,35%, arata datele Bancii Naționale a Romaniei (BNR) . Indicele ROBOR exprima media dobanzilor cu care bancile se imprumuta intre ele. Ca indicator monetar, indicele ROBOR exprima…

- Scumpirea considerabila a creditelor le-a taiat pofta moldovenilor pentru programul Prima casa. Astfel, daca in 2021 doua mii de moldoveni și-au cumparat o locuința prin intermediul acestui program, anul trecut numarul solicitarilor s-a redus de cinci ori. Iar cei care au contractat deja creditul, spun…