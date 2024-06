Creditele în lei pentru locuințe, mai ieftine decât cele în euro Credite locuințe Daca acum nici un an era de neconceput ca un credit in valuta, in special cel pentru locuința, sa fie mai scump decat unul in lei, acum acest lucru este posibil. Și nu vorbim de Prima/Noua Casa sau creditele cu dobanda fixa, ci de media dobanzilor la creditele pentru populație, publicata de BNR la finalul lunii aprilie 2024, scrie Economica . Un credit nou in lei are o dobanda medie de 6,62%, in timp ce unul in euro are o dobanda de 7,61%. Conform sursei citate, pandemia, turbulențele generate de razboaie, escaladarea inflației la nivel mondial și reinversarea trendului dobanzilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

