- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in august 2021, la 4,58 miliarde de lei, in crestere cu 1,23% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au scazut cu 9,79%, la 1,42 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Luna iulie a acestui an a fost cea mai buna luna de vara pentru vacanțe in strainatate, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei. Romanii au lasat in afara circa 561 milioane euro, fiind peste nivelul inregistrat in iulie 2019, cel mai bun an pentru turism, de 452 mil. euro.Totuși, biletele de avion…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iulie 2021, la 4,5 miliarde de lei, in scadere cu 4,03% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au urcat cu 10,18%, la 1,57 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Creditele ipotecare noi in lei au depasit in iunie 1,8 miliarde de lei, un nou maxim istoric lunar din ultimii 14 ani. Dobanda medie la creditele ipotecare noi in lei a coborat spre 4,5%, scrie Ziarul Financiar. Romanii au luat in luna iunie 2021 credite noi ipotecare in lei in volum de peste…

- Valoarea totala a creditelor restante in lei ale populatiei si firmelor s-a cifrat, in iunie 2021, la 4,7 miliarde de lei, in crestere cu 3,4% fata de suma raportata in luna precedenta, in timp ce restantele la creditele in valuta au coborat cu 3,7%, la 1,43 miliarde de lei (echivalent), conform…

- Fast-foodul „mananca“ circa un sfert din piata totala de restaurante. Romanii cheltuie anual peste 2 miliarde de lei pe saorma, burgeri si aripioare, potrivit unei analize a Ziarului Financiar. Piata restaurantelor din Romania a scazut anul trecut, in primul an de pandemie, pana sub 10 mld.…