Stiri pe aceeasi tema

- Plata ratelor la creditele bancare poate fi amanata de beneficiari cu maxim noua luni, daca vor dovedi ca au fost afectați de pandemia de coronavirus și nu au restanțe bancare de la data instaurarii Starii de urgența in Romania sau pana la data solicitarii suspendarii obligației de plata. Masura a fost…

- Anul bancar 2020 al bacauanilor a inceput cu o creștere, deși moderata, a restanțelor la credite, dupa trei luni anterioare de scadere. La finalul anului trecut, restanțele au fost in scadere și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Dupa tradiționala perioada a sarbatorilor de iarna, era…

- La finalul anului abia incheiat, restanțele la creditele bancare ale bacauanilor au fost in scadere și au ajuns la cel mai mic nivel din ultimii doi ani. Acestea pot fi mai mari la final de ianuarie, dupa tradiționala perioada a sarbatorilor de iarna. Langa acestea, economiile bancare au fost in creștere,…

- Gripa aviara, anunțata recent de autoritați, i-a pus in alerta pe veterinarii bacauani, mai ales in contextul in care produse obținute intr-o ferma din Ungaria (unde a fost confirmat temutul virus) au ajuns și in depozitele alimentare de la noi. Prin urmare, reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare…

- La data de 10.01.2020, un barbat de 31 de ani, din Bacau, in timp ce conducea un autoturism pe direcția P.Neamț-Bacau, ar fi surprins și accidentat o femeie de 69 de ani care s-ar fi angajat in traversarea strazii, neregulamentar. Din aceeași direcție de mers, un alt autoturism ar fi accidentat victima…

- Thermoenergy Bacau a pus, zilele trecute, in funcțiune turbina de cogenerare in ciclu combinat gaz si abur care va produce atat agent termic pentru oraș cat și energie electrica pentru sistemul național. Proiectul a fost demarat in 2011 dar a fost oprit in 2013, din cauiza unor probleme tehnice: turbina…

- Restanțele la creditele bancare ale bacauanilor au fost, la finele lunii noiembrie, in scadere și au ajuns la nivelul lunii mai. Tendința poate anunța un final de an 2019 „pe verde” din acest punct de vedere, mai ales ca economiile bancare, dar și creditele au fost, la aceeași data, in creștere. Aceste…

- Bacauanii care au avut de suferit din cauza unor neajunsuri create de companiile aeriene pot face plangere la Protecția Consumatorilor. Anunțul vine in contextul in care unii concitadini obișnuiuesc sa calatoreasca folosind avionul, in perioada vacantelor de iarna. De altfel, aceste drepturi sunt prevazute…