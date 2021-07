Credite pentru fermieri la dobânzi reduse CEC Bank si Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) au semnat un protocol de colaborare pentru accelerarea procesului de absorbtie a fondurilor europene alocate in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) pentru perioada de tranzitie 2021-2022. Potrivit unui comunicat de presa al bancii, fondurile alocate perioadei de tranzitie, gestionate de AFIR, sunt destinate beneficiarilor […] The post Credite pentru fermieri la dobanzi reduse appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

