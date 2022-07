Credite mai scumpe, rate bancare mai mari! Pe fondul inflației, a avut loc o noua creștere a ROBOR și a indicelui IRCC, care se folosesc pentru calcularea ratelor bancare ale celor care au luat un credit sau care intenționeaza sa ia un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete! Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

Stiri pe aceeasi tema

- Din datele detinute de compania romaneasca AVBS Credit, unul dintre cei mai importanti jucatori de pe piata de credite bancare, un broker francizat din echipa a reusit sa intermedieze anul trecut credite bancare si non-bancare in valoare de aproape 8 milioane de euro, situandu-se in top 3 ai celor mai…

- Tanara de 27 de ani din Galații Bistriței a reușit sa inșele nu mai puțin de 13 persoane din județ, prejudiciul cauzat fiind de peste 400.000 de lei. In schimbul unor sume de bani, aceasta le promitea celor inșelați ca ii va ajuta sa obțina credite bancare sau sa fie radiați din biroul de credite. Tanara…

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au finalizat cercetarile intr-un dosar penal in care o femeie este acuzata ca a obtinut mai multe credite bancare prezentand documente false. Purtatorul de cuvant al IPJ Bacau, inspectorul principal Catalina Paduraru, a declarat, marti,…

- Cazurile COVID s-au diminuat semnificativ in zona noastra dar nu au disparut complet. DSP Cluj a prezentat ultimele raportari valabile pe județ in perioada 2-15 Mai 2022. In perioada de referința pe... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- De cațiva ani se tot discuta despre analfabestismul funcțional, iar romanii au inceput sa ințeleaga mai bine acest termen, in urma rezultatelor slabe ale elevilor la testele PISA. Din acest motiv,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Miercuri, județul Cluj a raportat 63 de cazuri noi de COVID-19 in doar 24 de ore, fiind cel mai mare numar de noi infectari dintre județe, plasandu-se astfel pe locul intai pe țara la rata de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Carburanții au continuat sa se scumpeasca la pompa, ban cu ban, iar azi au ajuns la peste 8 lei pe litru, in cazul benzinei standard, care in urma cu cateva zile se mai gasea la tarife sub 8 lei doar... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale (PCCOCS) a terminat urmarirea penala, cu remiterea in judecata, a unui nou episod al fraudei bancare, care vizeaza 27 credite nerambursate Bancii de Economii, in 2014, in suma de peste 10 miliarde de lei.