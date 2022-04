Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul roman a aprobat, vineri, proiectul pentru ratificarea Acordului cu Republica Moldova privind ajutorul financiar nerambursabil de 100 de milioane de euro, a anuntat purtatorul de cuvint al Executivului, Dan Carbunaru. "A fost aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul…

- Antreprenorii romani anticipeaza o noua CRIZA economica in Romania. Creșteri de prețuri, investiții amanate Antreprenorii romani iau in calcul posibilitatea ca in Romania sa inceapa o noua criza economica, pe fondul conflictului militar de la granita, in conditiile in care opt din zece companii precizeaza…

- Daca guvernul PSD nu se balbaia in 2018 și gasea soluții pentru a face legea offshore aplicabila, acea lege care permitea exploatarea gazelor din Marea Neagra, azi Romania avea producție din acele perimetre și avea o poziție strategica extrem de importanta. Aceasta lege trebuie aprobata urgent,…

- Romania a luat decizia de a-și inchide spațiul aerian pentru avioanele rusești. Decizia a fost luata azi, in cadrul unei ședințe task-force in care a fost analizata situația generata de razboiul din Ucraina. Dan Carbunaru, purtatorul de cuvant al Guvernului, a anunțat ca Romania a inceput procedurile…

- IMM INVEST 2022: A fost publicat GHIDUL programului. Cum se pot obține credite cu dobanda subvenționata și garanții de stat IMM INVEST 2022: Firmele din Romania vor putea sa obțina credite garantate și subvenționate de stat. Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii…

- Programul National de Investitii "Anghel Saligny" este un proiect care a fost aprobat de PNL si va fi implementat, deoarece este singurul care dezvolta comunitatile sarace care nu au acces la fondurile europene, a declarat marti presedintele Senatului, liderul liberal Florin Citu. "Este un proiect,…

- “Scopul nostru este sa asiguram acest serviciu de baza pentru cetatenii care nu sunt racordati la reteaua de gaze naturale, respectiv modernizarea infrastructurii existente. Vom bransa aproximativ 196.000 de familii la reteaua de gaze. Pentru reteaua de apa, canal si drumuri, Ministerul Dezvoltarii…

- Recent, in cadrul dezbaterii pe Agenda Rurala Europeana cu vicepreședintele Comisiei Europene, Dubravka Suica, președintele Asociației Orașelor din Romania, primarul Cugirului, Adrian Teban, a discutat despre provocarile micilor comunitați rurale și de munte. „Conceptul de “zone rurale” trebuie privit…