Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea creditelor acordate prin programul "Noua Casa", la o luna de la lansare, se ridica la 154 de milioane de lei, a declarat, marti, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Dumitru Nancu."O masura care si-a dovedit rolul…

- Valoarea creditelor acordate prin programul "Noua Casa", la o luna de la lansare, se ridica la 154 de milioane de lei, a declarat, marti, directorul general al Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, Dumitru Nancu. "O masura care si-a dovedit rolul anticiclic…

- BRD intra in programul ”Noua Casa” cu un plafon de garantare in valoare de 500 de milioane de lei BRD Groupe Societe Generale are la dispozitie un plafon de garantare care permite acordarea de credite in Programul "Noua Casa" in valoare totala de aproximativ 500 de milioane de…

- Ziarul Unirea Programul Noua Casa, mai interesant pentru banci decat Prima Casa: Cat trebuie sa caștige un roman care acceseaza un credit pentru o locuința 15 banci au semnat acorduri cu Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri pentru a da credite prin programul Noua Casa, varianta decisa…

- Programul „Noua Casa” pornește de la 15 august. Cine poate cere un credit. Noua Casa are un plafon maxim de 140.000 euro, mai mult decat dublu fața de cel din programul anterior, Prima Casa. Acesta este valabil insa doar in cazul achiziției unei locuințe mai noi de 5 ani, iar avansul pentru acest…

- "Noua Casa" are un plafon mai mult decat dublu fata de cel din programul anterior "Prima Casa". Este insa valabil doar in cazul cumpararii unei locuinte mai noi de 5 ani. In cazul acestui tip de credit, avansul creste pana la 15 la suta. Chiar si asa, persoanele care vor sa achizitioneze…

- Programul 'Noua Casa' va fi operational la 15 august. Concret, romanii care vor sa-și cumpere o locuința vor putea din nou sa acceseze credite bancare. Fata de fostul program "Prima Casa", a fost marit plafonul la 70.000 de euro. Ce alte condiții noi au fost introduse.

- Programul 'Prima Casa' va disparea. Mai exact, acesta se va modifica, fiind complet diferit fața de varianta actuala. Guvernul aloca un plafon mai mare de fonduri pentru cei care vor sa iși ia o casa.Programul guvernamental „Prima Casa”, modificat prin programul „O casa, o familie”, devine…