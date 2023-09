Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 15:23 Incendiul a fost lichidat. *ȘTIRE INIȚIALA Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Neron Lupașcu” al județului Buzau intervin, in aceasta dupa-amiaza, pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscata și lan de grau, izbucnit in localitatea Movila Banului. ,,La fața locului s-au deplasat…

- Stire de presa Bucuresti, 21 iulie 2023 PESTE 30 DE STRAINI BANUITI DE TENTATIVA LA INFRACTIUNEA DE TRECERE FLAUDULOASA A FRONTIEREI DE STAT AU FOST PRELUATI DE POLITISTII DE IMIGRARI DIN ARAD Peste 30 de straini aflati in situatii ilegale au fost preluati ieri de politistii de imigrari din Arad. Toti…

- Pompierii intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata produs intre localitatile Bragadiru si Magurele din judetul Ilfov. A fost emis un mesaj RO-ALERT de prevenire a populatiei. Incendiul se manifesta pe un camp, cu degajari mari de fum, pe o suprafata de aproximativ 10 hectare, informeaza…

- Astazi, in municipiul Bistrița, o tragedie a avut loc pe strada Nasaudului, unde o femeie a cazut de la etajul 10 al blocului in care locuia. Eforturile depuse de salvatori au fost in zadar, deoarece femeia a fost gasita cu leziuni incompatibile cu viața. La scurt timp dupa primirea unui apel la numarul…

- Sase persoane, printre care patru copii, au fost ranite, luni seara, intr-un accident produs in localitatea Mestera, din judetul Mures. Biroul de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Harghita a informat ca in accident au fost implicate doua autoturisme, in care se aflau sapte persoane.…