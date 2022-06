Credite controversate la SPP. Adjunctul lui Pahonțu s-a împrumutat până la 73 de ani Ultima declarație de avere a unuia dintre subordonații directorului Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu, ridica mari semne de intrebare la care poate sa raspunda doar ANI. Daniel Balașa, creditat de CEC Bank și o persoana fizica pana in 2040 Generalul maior Daniel-Ion Balașa, adjunct al directorului SPP, 57 de ani, și-a menționat in ultima declarație de avere ca zestrea sa imobiliara s-a imbogațit prin achiziționarea anul acesta a unui teren și a unei case de 199 mp la Tunari-Ilfov. Dar, in schimb, el a menționat ca a contractat doua credite. Unul este ”avans credit imobiliar”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

