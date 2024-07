Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva zile s-a calmat controversa in jurul Veneției, unde izbucnise o dezbatere politica pe marginea posibilitații de a imita recentele „obiceiuri” ale Barcelonei, unde turiștii sunt „descurajați” cu folosirea inofensiva, da, dar destul de discutabila a pistoalelor cu apa, relateaza Rador…

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata a contractelor este de 152.352,63 lei, respectiv 106.323,95 lei. Liceul Tehnologic "Gheorghe Duca" Constanta a atribuit doua contracte prin cumparare directa privind achizitionarea de kituri robotice si echipamente audio video. Conform…

- Circulația autovehiculelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone va fi interzisa joi, pe drumurile din mai multe județe, din cauza caniculei. Joi, 20.06.2024, in intervalul orar 12:00 – 20:00, se vor institui restricții de circulație pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata…

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 211.161,26 lei. Nuclearelectrica Serv SRL Cernavoda, judetul Constanta, a deschis o licitatie privind achizitionarea de autoutilitare electrice. Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 211.161,26…

- Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 160.750 lei. Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta a deschis o licitatie pentru servicii de "Reparatii salupa Sirius 1". Conform site ului LicitatiaPublica.ro, valoarea totala estimata este de 160.750…

- Creditarea privata a crescut in luna aprilie cu 5,8% fata de perioada similara din 2023, la un sold total de 391 miliarde lei, dupa ce imprumuturile in lei s-au majorat cu 7,3%, iar cele in valuta cu 2,8%, arata Ziarul Financiar, care a consultat datele B

- Joi, 16 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 12 mai, Loteria Romana a acordat 25.039 de caștiguri in valoare totala de peste 1,64 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 16 mai 2024Loto 6 din 49:Loto 5 din…

- Lovitura totala pentru Simona Halep! Anuntul care tocmai a devenit public o afecteaza mult pe jucatoarea noastra.Dupa ce si-a dovedit nevinovatia la TAS, Simona Halep si-a stabilit un obiectiv important.Vezi AICI lovitura incasata de catre Simona Halep...