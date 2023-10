Creditarea privată continuă trendul de încetinire Creditarea privata a inregistrat in luna septembrie o crestere de 4,5% fata de perioada similara din 2022, la un total de 381,1 miliarde lei, dar calculat in termeni reali soldul s-a redus cu 4%, arata datele publicate luni de BNR. Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

