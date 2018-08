Creditarea populatiei, motiv de ingrijorare pentru banci! Un sfert dintre debitori au rate care depasesc 55% din venit!

Stiri pe aceeasi tema

- Creditarea persoanelor fizice a crescut foarte rapid in Romania in ultima vreme, asa ca anumite masuri care sa duca la o crestere echilibrata, sustenabila, ar fi binevenite. Acestea, insa, nu trebuie sa impiedice accesul populatiei la imprumuturi...

- Creditul neguvernamental a inregistrat o crestere de 6,8% la finele lunii iunie (1,3% in termeni reali) fata de 30 iunie 2017, la 242 miliarde lei, pe seama majorarii cu 15,3% a componentei in lei (9,4% in termeni reali) si a diminuarii cu 6,2% a componentei in valuta exprimata in lei (exprimat…

- Dinamo nu se bazeaza nici in amicalul de azi cu Jagiellonia pe mijocașul sud-african May Mahlangu (29 de ani), scos din circuit din cauza unor probleme musculare. Mijlocașul central a jucat intr-un singur amical in aceasta vara, 4-0 cu Olimpia Elblag, iar absența acestuia s-a simțit vizibil in celelalte…

- Didier Deschamps, 49 de ani, selecționerul Franței, a tras concluziile dupa victoria simpla cu Uruguay din sferturile de finala ale Campionatului Mondial. Antrenorulul a gasit insa și un motiv de ingrijoarare: lipsa de experiența. ...

- In or. Bender, sub președinția Copreședintelui delegației Federației Ruse (FR) Ilia Uvarov, s-a intrunit astazi Comisia Unificata de Control (CUC). Conform agendei de lucru, CUC a examinat o chestiune organizatorica, in cadrul careia Comisia l-a desemnat in funcția de observator militar din partea FR…

- Președintele Comisiei pentru legile Justiției, Florin Iordache (PSD), a declarat, joi, ca cele 12 state partenere nu ar trebui sa aiba ”niciun motiv de ingrijorare”, afirmand ca, in prezent, Codul penal este in dezbatere, dar a dat asigurari ca lupta anti-coruptie va continua."Ințeleg ca a…

- Creditele bancare acordate companiilor din zona euro au inregistrat in mai cea mai mare majorare de dupa criza financiara, in timp ce ritmul de crestere a masei monetare s-a accelerat, arata datele publicate miercuri de Banca Centrala Europeana (BCE), transmite Reuters, preluata de Agerpres. Creditarea…

- ♦ Creditarea totala privata pentru populatie si companii a ajuns in aprilie 2018 la un ritm anual de crestere de 6,8% comparativ cu aceeasi luna din 2017 l Ascensiunea creditarii a fost sustinuta exclusiv de avantul imprumuturilor in lei, in timp ce creditele in valuta au fost tot in declin ♦ Comparativ…