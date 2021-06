Creditarea crește. 34 miliarde de lei, plus 32%, în primele patru luni ale anului Creditele noi acordate de bancile din Romania populației și companiilor au crescut cu 32% in primele patru luni din anul 2021, in pofida contextului pandemic, la 34 miliarde lei, comparativ cu aceeași perioada din 2020, cand s-au acordat imprumuturi in valoare de 25,7 miliarde lei. Astfel, volumul creditelor noi acordate in patru luni este mai mare cu o treime, fața de anul trecut, și reprezinta peste 11% din soldul creditului neguvernamental. Soldul creditului neguvernamental se calculeaza ca diferența dintre totalul creditelor acordate populației și companiilor și rambursarile parțiale și totale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

