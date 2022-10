Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Credit Suisse, a doua mare banca a Elvetiei, au scazut cu pana la 11,5%, iar obligatiunile sale au atins luni minime record, inainte de a recupera unele dintre pierderi, pe fondul ingrijorarilor legate de capacitatea sa de a-si restructura activitatile fara a cere investitorilor mai multi…

- Banca de investitii Jefferies a fost angajata pentru a conduce vanzarea, care ar putea atrage peste 2 miliarde de dolari, au spus sursele. Lansata la inceputul acestei luni, vanzarea vine dupa ce Shell si Exxon au derulat procesele initiale de vanzare pentru activele lor britanice si olandeze. Shell,…

- Un consilier al presedintelui Volodimir Zelenski a postat duminica pe Facebook o poza cu soldati ucraineni care ridica steagul intr-o localitate despre care mentioneaza ca se afla intr-o regiune din sudul tarii, pe care Kievul o vizeaza intr-o noua contraofensiva, transmite Reuters, citata de Agerpres.…

- American Airlines a declarat ca a preluat primul sau Boeing 787 Dreamliner din aprilie 2021, informatie care a dus la cresterea pretului actiunilor operatorului aerian cu 4,5%. Directorul general al American Airlines, Robert Isom, a reiterat intr-o postare pe Instagram ca operatorul aerian se asteapta…

- Cea mai mare economie din Asia de Sud-Est a incercat sa determine Tesla sa infiinteze o unitate de productie in tara, care are rezerve majore de nichel. Presedintele Joko Widodo s-a intalnit cu fondatorul Tesla, Elon Musk, la inceputul acestui an, pentru a spori investitiile. ”Suntem in continuare in…

- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- ”Cifrele sunt catastrofale”, a declarat pentru ziar un bancher de rang inalt, adaugand ca moralul personalului este foarte scazut. Managerii si consiliul de administratie discuta acum un nou plan de amploare de reducere a costurilor, a declarat un al doilea director pentru publicatie, intr-un articol…