Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce principalii investitori, Saudi National Bank, au refuzat sa o ajute, Credit Suisse a primit o oferta de imprumut din partea Bancii Centrale a Elveției, care ar putea-o susține sa se redreseze.

- La scurt timp dupa ce Banca Centrala elvetiana a declarat ca va oferi sprijin financiar bancii Credit Suisse, aceasta a acceptat oferta. Aceasta vrea sa-i asigure pe investitori ca are lichiditatile necesare pentru a funcționa.

- Credit Suisse a declarat ca va imprumuta pana la 50 de miliarde de franci elvetieni (53,7 miliarde de dolari) de la Banca Centrala a Elvetiei. Banca a numit imprumutul o „actiune decisiva pentru a-si consolida lichiditatea in mod preventiv”. „Aceasta lichiditate suplimentara ar sprijini afacerile de…

- Grupul petrolier saudit Aramco a raportat duminica o crestere de 46% a profitului net in 2022, comparativ cu 2021, gratie cresterii cotatiilor petrolului ca urmare a razboiului din Ucraina, ceea ce a impulsionat economia celui mai mare exportator mondial de titei, transmite AFP, potrivit Agerpres.Aramco…

- Grupul financiar Sillicon Valley Bank a dat faliment, iar anunțul a zguduit bursele americane și europene. Este cea mai mare banca in colaps de la criza din 2008. Miliarde de dolari care aparțin companiilor și investitorilor au ramas blocate.

- Credit Suisse a inregistrat pierderi in trimestrul patru si pe ansambul anului 2022 care au depasit asteptarile analistilor, fiind si cele mai mari de la criza financiara din 2008, in timp ce banca elvetiana a continuat un plan de restructurare strategica. Banca a mai avertizat ca si in 2023 va consemna…

- Excedentul de cont curent al Rusiei a atins o valoare record de peste 227 miliarde de dolari in 2022, a anuntat marti Banca Centrala a Rusiei, in conditiile in care scaderea importurilor si exporturile robuste de petrol si gaze au permis ca valuta sa continue sa intre in tara, in pofida eforturilor…

- Guvernul elvetian nu va primi dividende din partea Bancii Nationale pentru anul 2022, in conditiile in care banca centrala din tara cantoanelor a inregistrat cele mai mari pierderi din istoria sa de 116 ani, transmite Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…