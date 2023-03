Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca s-a intalnit cu asistentul principal adjunct al secretarului de stat din cadrul Biroului pentru Afaceri Europene si Eurasiatice al Departamentul de Stat al SUA, Dereck J. Hogan.

- Uriasul grup bancar HSBC a anuntat luni o un acord pentru cumpararea filialei din Marea Britanie a bancii americane Silicon Valley Bank, cu operatiuni axate pe domeniul tehnologiei, care s-a prabusit vineri, in urma unor discutii care au durat toata noaptea, transmite CNBC. HSBC a confirmat ca filiala…

- Guvernul american a aprobat luni, in ciuda presiunilor asociatiilor de mediu, un mare proiect petrolier in nordul statului Alaska, proiectul Willow al gigantului american ConocoPhillips, a anunțat Departamentul de Interne, responsabil cu gestionarea terenurilor federale ale SUA.

- Guvernatorul regiunii Briansk din Rusia, Alexander Bogomaz, a clarificat informațiile despre cei care au murit in timpul atacului sabotorilor din satul Lyubechane, raionul Klimovsky și transmite ca situația e sub control. Doua persoane au fost ucise. Prima victima a fost șoferul autoturismului Niva…

- Suntem in ziua cu numarul 370 a razboiului inceput de Rusia in Ucraina. Situația militara devine din ce in ce mai dificila in jurul Bahmut, a declarat luni președintele Volodimir Zelenski, in timp ce multe dintre campurile de lupta din Ucraina se transforma in noroi, odata cu venirea primaverii, iar…

- Mark Cusack a primit o scrisoare de la guvernul britanic in care era informat despre propria moarte. In scrisoare, Departamentul pentru Munca și Pensii (DWP) il anunța ca a „decedat", și ca a ramas astfel fara asigurare. Despre decesul sau au fost informate și autoritațile locale din Hungerford, Berkshire,…

- Departamentul american de Justiție a gasit in aceasta saptamana inca sase documente confidentiale in resedinta familiei presedintelui Biden din statul Delaware, a anunțat avocatul personal al președintelui american „Departamentul de Justitie a intrat in posesia unor documente relevante pentru investigatia…

- WhaCedand unei vechi cereri a Turciei, Departamentul de Stat al SUA a fost de acord joi sa inceapa sa scrie numele tarii in limba turca in documentele sale oficiale, relateaza vineri agențiile DPA și AFP, citate de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…