- Oligarhul rus Oleg Tinkov s-a pronunțat impotriva razboiului „nebunesc” al Moscovei in Ucraina. Intr-o postare pe contul sau de Instagram, Tinkov, un fost bancher miliardar care a fost sancționat de guvernul Regatului Unit ca raspuns la invadarea Ucrainei de catre Rusia, a spus ca „90% dintre ruși sunt…

- Sanctiunile financiare impuse Rusiei ameninta sa dilueze dominatia dolarului american si ar putea avea ca rezultat un sistem monetar international mai fragmentat, a avertizat Gita Gopinath, prim adjunct al directorului general al Fondului Monetar International (FMI), intr-un interviu acordat publicatiei…

- Rusia nu poate castiga razboiul sau din Ucraina, a afirmat marti secretarul general al ONU Antonio Guterres, care a cerut negocieri de pace imediate, relateaza DPA si Reuters. ''Ucraina nu poate fi cucerita oras cu oras, strada cu strada, casa cu casa. Exista destule oferte pe masa pentru a inceta ostilitatile…

- Noua din 10 ucraineni ar putea fi scufundați in saracie daca razboiul din Ucrain se prelungește in anul urmator, ștergand doua decenii de caștiguri economice, a anunțat Programul de Dezvoltare al ONU (PNUD) miercuri. Achim Steiner, administratorul PNUD a declarat marți (15 martie) pentru Reuters ca…

- Uniunea Europeana a decis sa sanctioneze alti oligarhi rusi, inclusiv pe miliardarul Roman Abramovici, proprietarul Clubului englez de fotbal Chelsea, ca represalii fata de invazia Ucrainei de catre Rusia, declara diplomati AFP.

- Un purtator de cuvant al ambasadei chineze in SUA, intrebat despre informatiile din presa conform carora Rusia cere Chinei ajutor militar, a spus ca Beijingul este concentrat sa evite ca razboiul din Ucraina „sa scape de sub control”, relateaza News.ro citand BBC. „Prioritatea acum este de a preveni…

- Cozi uriase s-au format la bancomatele din Moscova si din alte orase rusesti, dupa ce marile puteri occidentale au anuntat sanctiuni bancare fara precedent, in contextul invaziei Ucrainei. Potrivit datelor transmise de Financial Times, Banca centrala a Rusiei a facut apel la calm de teama ca noile sanctiuni…

- Ambasadoarea americana la ONU, Linda Thomas-Greenfield, si-a anulat o vizita planificata in Liberia in aceasta saptamana pentru a se concentra in schimb pe diplomatia ONU fata de acumularea de trupe rusesti in apropierea Ucrainei, a anuntat misiunea americana la Natiunile Unite, anunța Agerpres.…