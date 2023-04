Depozitele clientilor au scazut cu 67 de miliarde de franci in primul trimestru, iar banca a remarcat ca multe depozite la termen ajunse la maturitate nu au fost reinnoite. ”Aceste iesiri s-au moderat, dar nu s-au inversat inca pana pe 24 aprilie 2023”, a spus Credit Suisse, adaugand ca cei mai multi bani care parasesc banca provin de la divizia de administrare a averilor si ca retragerile au avut loc in toate regiunile. Iesirea neta de active a urmat celor 110,5 miliarde de franci retrasi de clientii de la banca in trimestrul al patrulea. Banca de 167 de ani a raportat probabil rezultate financiare…