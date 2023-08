Stiri pe aceeasi tema

- Datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro, la sfarsitul lunii iunie, la 159,233 miliarde euro, de la 144,561 miliarde euro la 31 decembrie 2022, arata datele Bancii Nationale a Romaniei (BNR). ”In perioada ianuarie – iunie 2023, datoria externa totala a crescut cu 14,672 miliarde euro.…

- Asociatia pentru protectia investitorilor elvetieni intentioneaza sa depuna luni o plangere la tribunalul comercial din Zurich, in numele a 500 de investitori in actiunile Credit Suisse. Banca elvetiana UBS a anuntat pe 11 iunie ca a finalizat in mod oficial preluarea rivalei sale Credit Suisse, pe…

- Grupul Alro, unul dintre cei mai mari producatori de aluminiu integrati pe verticala din Europa, a inregistrat in primul semestru al anului o pierdere neta de 164 de milioane lei, comparativ cu un profit net de 15,3 milioane lei raportat in acelasi interval al anului trecut, conform unui comunicat transmis,…

- Banca Nationala a Elvetiei a pierdut 15 miliarde de dolari in trimestrul al doileaBanca Nationala a Elvetiei (SNB) a raportat luni pierderi de 13,20 miliarde de franci (15,14 de miliarde de dolari) in perioada aprilie-iunie 2023, dupa ce majorarile de dobanzi adoptate de alte banci centrale au redus…

- Datoria externa totala a Romaniei (publica si privata) a crescut in perioada ianuarie-mai 2023 cu 12,5 miliarde euro, ajungand la un total de 157 miliarde euro, arata datele publicate vineri de Banca Naționala a Romaniei.In perioada ianuarie - mai 2023, contul curent al balantei de plati a inregistrat…

- Saudi National Bank a dorit sa-si majoreze pachetul de actiuni la Credit Suisse de la 9,88% la aproximativ 40%, in timpul crizei financiare a acesteia, dar a fost impiedicata sa faca acest lucru de catre autoritatea de reglementare elvetiana FINMA, a informat duminica ziarul Blick, transmite Reuters.Cu…

- Cu a doua mare banca a Elvetiei in pragul colapsului, UBS a fost de acord sa cumpere Credit Suisse pentru un pret redus, de trei miliarde de franci elvetieni (3,4 miliarde de dolari), pe 19 martie, intr-o salvare orchestrata de autoritatile elvetiene. FINMA trebuie sa-si dea aprobarea ca un investitor…

- ”In trimestrul I 2023, investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 30,065 miliarde lei, in crestere cu 13,6%, comparativ cu trimestrul I 2022”, arata datele INS. In trimestrul I 2023, comparativ cu trimestrul I 2022, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 13,6%,…