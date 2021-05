Credit rapid doar cu buletinul pentru ziua copilului Vrei sa ii cumperi ceva foarte frumos copilului tau și nu ai bani deoparte? Renunta sa faci alegerile cele mai ieftine, doar pentru ca nu mai ai mulți bani puși deoparte. Acum poți solicita un credit de nevoi personale care te va ajuta sa ii faci o surpriza de proporții copilului tau, copil care cu siguranța abia așteapta sa vada ce anume i-ai pregatit. Nu are nicio importanta daca nu mai ai bani in buzunar! Acum este randul tau sa colaborezi cu una dintre instituțiile financiare nebancare din țara noastra și sa indraznești sa soliciți un credit urgent azi, fara sa te simți presat de timp. Vei… Citeste articolul mai departe pe presaonline.info…

Sursa articol si foto: presaonline.info

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, joi seara, intrebat fiind daca nu se renunta prea repede la portul mastii in aer liber, ca i s-a spus de forte multe ori ca este prea optimist. Premierul a precizat si ca numarul de cazuri in valul trei al pandemiei a scazut mai repede decat se asteptau autoritatile.

- Parintii aflați in concediu pentru creșterea copilului vor fi incurajati sa se intoarca la munca pana la implinirea varstei de sase luni a copilului, prin oferirea unui stimulent de reinsertie de 1.500 de lei a anunțat, marți seara, ministrul Muncii. Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…

- Cristina Ich a anunțat ca iși schimba numele din buletin. Renunța definitiv la numele ei de familie. Nu este prima vedeta care a luat decizia, și Dorian Popa procedeaza așa, deja a inceput demersurile, a depus actele necesare. La 34 de ani, Cristina Ich a luat decizia de a renunța complet la numele…

