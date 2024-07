Stiri pe aceeasi tema

- Ce salariu trebuie sa ai pentru a obține un credit ipotecar in 2024. Odata cu creșterea inflației, condițiile de acordare pentru un credit ipotecar s-au schimbat și ele. Ce salariu trebuie sa ai pentru a-ți lua o casa și pentru a obține un credit ipotecar sau un credit prin programul Noua Casa? Conform…

- Unii ieșeni suna la poliție pentru un motiv incredibil, iar agenții nu știu cum sa reacționeze in fața unor astfel de solicitari. Situația se repeta in fiecare an cand incepe vacanța elevilor. Unii ieșeni, in special persoanele in varsta, suna la Poliția Locala pentru ca sunt deranjați de galagia pe…

- Oamenii evita tot mai mult apelurile telefonice in favoarea comunicarii scrise, iar asta reflecta o schimbare in modul de interacțiune sociala și profesionala. O proporție semnificativa de mileniali și membri ai generației Z resimt anxietate cand le suna telefonul și vor sa evite presiunea unei discuții…

- Presedintele FRF, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca Denis Alibec are probleme medicale, insa este prematur sa se vorbeasca despre absenta sa la Euro-2024.

- Poate ca cea mai mare ciudațenie a universului nostru este problema inerenta a cronometrarii timpului: secundele trec cu puțin mai repede in varful unui munte decat in vaile de pe Pamant. In scopuri practice, majoritatea oamenilor nu trebuie sa iși faca griji cu privire la aceste diferențe. Dar o noua…

- Surparea de la Slanic a stagnat. Ce spun oamenii care revin acasaLocatarii din cele 4 blocuri din apropierea strazii au primit permisiunea sa revina in casele lor, dupa ce experții și-au finalizat rapoartele. Cauza craterului nu este insa clara nici acum, dar au excluse ipotezele privind vechile exploatari…

- Programul “Noua Casa” nu mai atrage atenția romanilor in aceeași masura ca in trecut. Pana in prezent, doar 2% din bugetul total alocat pentru acest program a fost utilizat, marcand o scadere semnificativa fața de anii precedenți. Cu toate acestea, interesul pentru achiziția de locuințe nu a disparut,…

- Vorbim, in primul rand, despre condițiile speciale și eosebite de munca, adica fostele grupe de munca 1. și 2. Romanii care lucreaza in continuare in aceste condiții beneficiaza de aceasta reducere a varstei de pensionare. Aceștia se pot pensiona mai vreme chiar și cu 13 ani sau cu 10 ani. Pensiile…