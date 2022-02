Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat sambata ca adoptarea legii offshore reprezinta o urgenta a noii sesiuni parlamentare. El a prezentat, intr-o conferinta de presa la sediul central al PNL, provocari pe termen scurt, mediu si lung."In primul rand, provocarea imediata - preturi…

- Ce urmeaza pentru Simona Halep dupa Australian Open. Fostul lider mondial a parasit primul turneu de Grand Slam al anului. Romanca a pierdut meciul disputat in optimi, in fața franțuzoaicei Alize Cornet (32 de ani, 61 WTA), scor 4-6, 6-3, 4-6. Jucatoarea din Constanța a coborat pana pe locul 23 in ierarhia…

- Agentia Europeana a Medicamentelor atrage atentia ca este nevoie de mai multe date pentru a intelege impactul vaccinurilor anti- Covid aprobate, asupra tulpinii Omicron, inalt contagioasa. Pe de alta parte, directorul pentru strategii de vaccinare, Marco Cavaleri, si-a exprimat indoielile cu privire…

- Daca doresti sa iti achizitionezi o locuinta, insa nu dispui de intreaga suma necesara pentru achitarea ei, atunci poti aplica pentru un credit ipotecar. Creditul ipotecar este un imprumut oferit de institutiile bancare ce poate fi folosit doar pentru achizitia unei proprietati. Insa, dupa cum bine…

- Avand in vedere ca dureaza de aproape doi ani, situatia sanitara si economica globala nu mai poate fi descrisa drept un "context", ci mai degraba "o noua realitate". A trebuit sa ne obisnuim cu totii cu aceasta, insa mai ales patronii si angajatii din industria ospitalitatii, care s-a numarat printre…

- Anularea sau regandirea scutirii de taxe pentru angajatii din industria de IT va destabiliza sectorul de profil si, pe termen scurt, ar conduce spre o mai mare migrare a specialistilor catre companii din strainatate, accentuand si mai mult criza fortei de munca, avertizeaza reprezentantii Cluj IT…

- Printre pietele emergente cu cel mai mare risc de a se confrunta cu o criza a ratelor de schimb valutar se gasesc Romania, Turcia, Egiptul si Sri Lanka, arata o analiza efectuata recent de gigantul financiar japonez Nomura, citata de CNBC. Indicele Damocles realizat de Nomura monitorizeaza…