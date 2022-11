Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut miercuri la 8,21 pe an, de la 8,20 pe an, marti, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei BNR .La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era 3,02 pe an.Indicele…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut marti la 8,03% pe an, de la 7,99% pe an, luni, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR), citata de Agerpres. La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3…

- Cand ai nevoie de un credit, gasești zeci de oferte „apetisante” doar la prima vedere. Pana iți dai seama ca dobanda mica nu intotdeauna inseamna un credit ieftin. Cat te costa de fapt un credit? Cat de obiectiv se calculeaza prețurile? Ce comisioane, taxe și costuri accepți atunci cand semnezi contractul?…

- Romanii cu credite calculate in funcție de ROBOR au trait un șoc inca de la inceputul anului, cand ratele au inceput sa creasca, iar in cateva luni aproape s-au dublat. Cei cu creditele luate dupa 2019 au respirat ușurat, dar din octombrie vor fi și ei afectați, insa din ianuarie va incepe coșmarul.…

- ndicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat miercuri la 7,71% pe an, de la 7,56% pe an in ziua precedenta, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,81%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor, luni, ajungand la 7,95%, de la 7,96% pe an, vineri, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni era…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a scazut usor, joi, ajungand la 7,97%, de la 7,98% pe an, in ziua precedenta, conform datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). La inceputul acestui an, indicele ROBOR la…

- Bancile au "cam sarit calul" in cazul ROBOR. Este concluzia guvernatorului Mugur Isarescu, dupa ce indicele Robor a crescut, de la inceputul anului, cu mult peste dobanda de referința a Bancii Centrale.