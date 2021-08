Stiri pe aceeasi tema

- Credit Europe Bank Romania si-a consolidat pozitia, iar pentru primele sase luni ale anului 2021 a anuntat un profit net de 20,5 milioane de lei, in crestere cu 35,23% fata de aceeasi perioada din 2020, conform unui comunicat de presa al bancii, conform agerpres. In perioada ianuarie - iunie 2021,…

- Comelf a raportat pentru primul semestru din acest an un profit net de 1,948 milioane de lei, in crestere cu 61% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform unui raport al companiei transmis Bursei, conform agerpres. Veniturile companiei au fost de 67 milioane lei dupa primele sase luni din…

- Transportatorul national de energie electrica, Transelectrica, a inregistrat, in prima parte a anului, un profit net de 104 milioane lei, in scadere cu 10% fata de perioada similara a anului 2020. De asemenea, veniturile operationale au urcat cu 30%, la 1,42 miliarde lei. „Veniturile totale operationale realizate…

- Societatea Nationala Nuclearelectrica (SNN) a inregistrat, in primul semestru al acestui an, un profit net de 385,393 milioane de lei, in crestere cu 12,3% comparativ cu perioada similara din 2020, potrivit rezultatelor financiare ale companiei, publicate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).…

- Farmaceutica Remedia a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net consolidat de 4,207 milioane lei, fata de pierderi de 1,108 milioane lei in perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, joi, Bursei de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei s-a ridicat la 218,901 milioane…

- BCR a inregistrat un profit net de 690,8 milioane de lei (140,9 milioane de euro) in primul semestru al acestui an, in crestere cu 38,5% fata de 498,9 milioane de lei (103,6 milioane de euro) in perioada similara a anului trecut, in urma performantei operationale imbunatatite in principal pe fondul…

- Vehiculul DBX 4×4, care a intrat in productia in urma cu doar un an, a reprezentat peste jumatate din cele 2.901 de vehicule comercializate de Aston Martin in perioada ianuarie-iunie. ”Construind pe baza succesului DBX, primul nostru SUV, am livrat intre timp alte doua noi vehicule si, cu alte lansari…

- OMV Petrom a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net de 980 milioane lei, in crestere cu 13% comparativ cu cel din perioada similara a anului trecut, conform datelor remise, miercuri, Bursei de Valori Bucuresti. Valoarea veniturilor din vanzari consolidate, in valoare de 10,126 miliarde…