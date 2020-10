Stiri pe aceeasi tema

- Compania Regionala de Apa anunța reintroducerea in circuitul de distribuție al apei potabile in municipiul Bacau, a rezervorului de 5000 mc, din incinta Stației de Tratare Barați. Lucrarile pe care Compania le-a executat incepand cu data de 9 iunie, au constat in inlocuirea instalației hidraulice aferente…

- Dupa o analiza pertinenta in zona, dupa ce s-au parcurs toate procedurile necesare, orașul-stațiune Slanic Moldova va avea un Centru de permanența medicala. Activitatea de aici va fi asigurata 24h din 24 de catre medicii de familie. Pentru prima data in istoria stațiunii, cetațenii orașului Slanic Moldova…

- Doi bacauani au fost descoperiți bolnavi de Coronavirus dupa ce au fost testați pentru TBC, in cadrul unei caravane de depistare activa a tuberculozei aflate in județul Bacau. Anunțul a fost facut de reprezentanții Institutului de Pneumoftiziologie Marius Nasta. Un soft de inteligența artificiala, care…

- Pentru remedierea unei avarii aparute pe strada Maceșilor nr. 11, RAJA SA a fost nevoita sa scada presiunea apei potabile astazi, miercuri, 22 iulie 2020, in intervalul orar 08.30 – 11.00. Sunt afectați de scaderea presiunii apei potabile locuitorii din cartierul Slobozia Noua. Ne cerem scuze fața de…

- Gruparea de Jandarmi Mobila „Alexandru cel Bun” Bacau, va desfasura activitati de recrutare a candidatilor, in vederea participarii la concursul de admitere organizat in anul 2020 la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, astfel: NUMARUL DE LOCURI LA ACADEMIA DE POLITIE „ALEXANDRU IOAN CUZA” • 15…

- In ultimii șașe ani elevii nu au mai putut beneficia de acest spațiu fundamental pentru pregatirea unor sportivi. Sala a fost complet nefuncționala din 2014, din cauza starii avansate de degradare, ultimele lucrari fiind executate acum aproape 10 ani. “In anul 2016, una dintre intalnirile mele cu bacauanii…

- Din cauza problemelor financiare, gruparea antrenata de Florin Grapa ia in calcul retragerea din ediția 2020-2021 a Cupei CEV. Forfaitul ar fi o puternica palma pe obrazul orașului atat timp cat vorbim despre singura echipa care, in ultimul sfert de veac, a evoluat neintrerupt in cupele europene. Toate…

- Prof. Margareta Vatamanescu a ieșit la pensie. Dupa 44 de ani in care, ca invațator, a indrumat generații intregi de elevi. Și-a inceput activitatea la Școala din Tamași, a continuat apoi la Școala Gimnaziala „Georgeta Cancivov”, dar cei mai mulți ani din cariera sa au curs frumos la Colegiul Național…