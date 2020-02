Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos a mentionat ca Alianta USR-PLUS a sustinut inca din 2019 ideea alegerilor parlamentare anticipate pe care o considera "singura soluție pentru a putea readuce stabilitatea politica in Romania". "Stabilitate politica nu inseamna sa ai un guvern minoritar, un guvern care nu poate…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte al PNL, spune ca Ludovic Orban pregatește o adevarata lovitura de teatru! Premierul demis va primi un nou mandat de la Klaus Iohannis pentru ca va constitui o noua majoritate parlamentara. Rareș Bogdan a anunțat ca PNL va rupe parlamentari din Pro Romania și din…

- Scoala de Aplicatie a Fortelor Navale "Viceamiral Constantin Balescu", din Mangalia, organizeaza sambata, 11 ianuarie, incepand cu ora 10.00, ceremonia de depunere a Juramantului Militar, in cadrul careia 111 de soldati gradati profesionisti vor depune legamantul de credinta fata de tara."Jur credinta…

- Juan Guaido, impiedicat de politie sa intre in hemiciclu, a fost reales presedinte al Parlamentului venezuelean de catre deputatii opozitiei, intr-un vot organizat in sediul unui ziar, dupa ce un ales rival a revenicat postul cu sustinerea opozitiei chaviste, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Jur…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o serie de declarații importante, la Timișoara, acolo unde este prezent la un eveniment dedicat schimbarilor din fostele țari comuniste, din anul 1989. Orban nu doar ca a vorbit despre o altfel de Europa Centrala, dar a amintit și de faptul ca românii…

- Europenii, in general, sunt mai puțin religioși decat oamenii din alte parți ale lumii. Dar, in Europa, exista, uneori, diferențe considerabile in ceea ce privește nivelul angajamentului religios, potrivit unei analize a sondajelor recente ale Centrului de Cercetare Pew in 34 de țari. Romania este urmata…

- ”Putem sa-l declaram rege cu scorul asta. Nu e scor de competiție prezidențiala, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a declarat Traian Basescu la B1 TV. Fostul presedinte a mai afirmat ca actualul sef al statului nu va putea modifica Constituția. ”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are…

- Traian Basescu reactioneaza la vestea decesului lui Bogdan Niculescu Duvaz. Fostul președinte a spus ca Duvaz a fost poate printre cei mai importanți catalizatori ai tranziției de la Constituția comunista la Legea fundamentala de astazi.„Suflet de stanga, insa, in mod categoric. El a plecat…