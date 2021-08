Credința prin sabie: Talibanii Afganistan este, in aceste zile, poate cea mai periculoasa țara din lume, cel mai fiebinte loc de pe harta, un stat cucerit de talibani in doar 10 zile, dupa ce forțele armate americane s-au retras din regiune. Duminica, a cazut și ultima reduta - capital Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

- O intreaga generație de femei din Afganistan, crescute cu drepturi și libertați, a devenit acum vulnerabila in fața talibanilor, care au intrat in capitala Kabul, dupa ce au cucerit toate orașele importante ale țarii. Pare o chestiune de timp pana preiau complet controlul, ceea ce ridica multe semne…

- Talibanii au ajuns la porțile capitalei afgane Kabul și de acolo vin vești contradictorii. Purtatorul lor de cuvant anunța ca au primit ordin sa NU intre in oraș deocamdata, insa unii localnici spun ca au vazut luptatori in cartierele periferice și chiar au auzit focuri de arma.

- Locuitorii din Kandahar se tem de avansul talibanilor asupra orașului. Mii de afgani s-au mutat și mulți au fost forțați sa fuga in locuri mai sigure, in timp ce talibanii inconjoara orașul Kandahar, informeaza Aljazeera.com. Saptamana trecuta, Kawsar Sama și familia ei și-au impachetat lucrurile…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- Talibanii au propus o incetare a focului de trei luni in schimbul eliberarii de catre guvernul afgan a 7.000 de insurgenti incarcerati, a anuntat joi un membru al echipei guvernamentale de negociere, transmite AFP.

- Rusia a afirmat vineri ca talibanii controleaza cea mai mare parte a frontierei afgane cu Tadjikistanul, indemnand la "retinere" cele doua tabere care se confrunta in Afganistan, informeaza AFP. "Observam o puternica escaladare a tensiunilor la frontiera tadjico-afgana, talibanii au ocupat recent o…

- Fortele guvernamentale afgane au abandonat sau au fost alungate din sase centre districtuale din intreaga tara, in ultimele 24 de ore, in timp ce militantii talibani continua sa castige teren, au confirmat oficiali locali citati luni de dpa. Districtele pierdute sunt Obe (provincia Herat), Saghar…

- Talibanii au capturat vineri doua districte situate in doua provincii diferite din Afganistan, care se adauga victoriilor militare recente, informeaza dpa. Aceștia au preluat controlul asupra districtului Shenkai din sudul provinciei Zabul, dupa o saptamana de lupte grele si un asediu asupra districtului,…