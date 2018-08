Stiri pe aceeasi tema

- Satul si manastirea de la Nicula au fost practic inundate, miercuri, de zeci de mii de oameni care au participat, ca in fiecare an, la cel mai mare pelerinaj al crestinilor ortodocsi si greco-catolici, care are loc in ziua Adormirii Maicii Domnului. De sute de ani dateaza aceasta traditie a pelerinajului…

- In aceasta perioada, specialistii Administrației Bazinale de Apa (ABA) Someș-Tisa monitorizeaza in permanenta debitele si nivelurile cursurilor de apa și lucrarile hidrotehnice din arealul administrat, care cuprinde județele Cluj, Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Nasaud și Salaj. In ceea ce privește…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un Cod portocaliu de ploi abundente, valabil in 18 judete din Transilvania, printre care și Maramureșul. Valabil pana la : 09-07-2018 ora 18:00 In zona : Județul Maramures: Baia Sprie, Cavnic, Șisești, Dumbravița, Cupșeni, Cernești, Lapuș, Baiuț, Groșii…

- Institutia Prefectului Maramures a transmis o avertizare Cod galben valabila in intervalul : 13 iunie, ora 14 – 15 iunie, ora 08. Fenomene vizate de avertizare:instabilitate atmosferica accentuata, cantitați de apa insemnate In Banat, Crișana, Oltenia, Maramureș, Transilvania, jumatatea de vest a Munteniei…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de tip cod galben de vreme severa pentru municipiul Dej și mai multe localitați din județul Cluj. Avertizarea este valabila pentru Gherla, Cașeiu, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Unguraș, Chiuiești, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Cațcau,…

- Azi, in duminica Rusaliilor, la ora 9:30, a inceput liturghia din ziua de hram a bisericii „Pogorarea Duhului Sfant” din satul Dretea, județul Cluj, monument ce-și scrie veșnicia in Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului. Read More...

- Vernisajul expoziției va avea loc miercuri, de la ora 10:30, expoziția fiind curatoriata de catre dr. Gabriel Halmagean și dr. Sorin Sabau, din cadrul Complexului Muzeal Arad, și de catre etnograf dr. Elena Rodica Colta, din cadrul Centrului Cultural Județean Arad. Expoziția va reuni exponate din…

- CFR Cluj a invins Viitorul cu 1-0 pe teren propriu in ultima etapa din playoff si a cucerit titlul de campioana a Romaniei in sezonul 2017/2018 in fata FCSB-ului. Pentru echipa antrenata de Nicolae Dica este cea de-a treia ratare consecutiva, dupa ce in ultimii doi ani a pierdut la limita ”coroana”…