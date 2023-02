Credincioșii se pregătesc pentru Postul Paștelui – Părintele Calistrat (Video) Sa nu ne mahnim de zilele ce se apropie! Sa fim veseli in ele, așa cum se cuvine sfinților. Cel trist nu primește cununa, iar cel care suspina nu biruie. Nu te intrista cand ți se poarta de grija! E o nebunie sa nu te bucuri de sanatatea sufletului și sa te mahnești de schimbarea […] The post Credincioșii se pregatesc pentru Postul Paștelui – Parintele Calistrat (Video) appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

