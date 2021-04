Stiri pe aceeasi tema

- Credinciosii romano-catolici, protestanti si reformati sarbatoresc duminica, in conditii de pandemie, Invierea Domnului, cea mai mare sarbatoare a crestinilor. Arhiepiscopul Mitropolit de Bucuresti Aurel Perca afirma, intr-un mesaj video, ca sarbatoarea din acest an vrea tocmai sa ne transmita…

- Credinciosii romano-catolici au trait bucuria Invierii Domnului cu mult mai devreme decat cei ortodocși, celebrand, plini de emoție... The post Credinciosii romano-catolici au sarbatorit Invierea Domnului. Lumina Sfanta a fost aprinsa și la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Si chiar daca in multe locuri din tara a plouat, crestini romano-catolici, reformati, unitarieni si evanghelici au venit aseara in numar mare, la lacasurile de cult pentru a fi alaturi la slujba speciala care celebreaza Invierea lui Iisus Hristos. Un mesaj de incurajare a transmis, la Bucuresti, si…

- Astazi este zi de mare sarbatoare pentru catolicii și protestanții din intreaga lume. In țara, sambata seara, sute de mii de credincioși au primit vestea Invierii. Iar unii au mers in biserici pentru a lua Lumina Sfanta. Ceremoniile religioase, cu incarcatura emoționala uriașa, au fost urmarite și pe…

- Credinciosii romano-catolici si reformati sarbatoresc, in noaptea de sambata spre duminica, Invierea Domnului. Slujbele incep in aproape toate bisericile din tara dupa ora 19.00, iar pana atunci, credinciosii petrec „Sambata Sfanta” in tacere, meditand la patimirea si moartea lui Hristos. Circulatia…

- Credincioșii romano-catolici și reformați sarbatoresc, in noaptea de sambata spre duminica, Invierea Domnului. Slujbele incep in aproape toate bisericile din țara dupa ora 19.00, iar pana atunci, credincioșii petrec „Sambata Sfanta” in tacere, meditand la patimirea si moartea lui Hristos.

- In mesajul sau de anul trecut, din ziua de Paște - Urbi Et Orbi - Papa Francisc, in plina pandemie ce a adus un Paște retras in biserici fara credincioși, spunea: „Astazi rasuna in toata lumea vestirea...

- Azi e Vinerea Mare pentru credincioșii catolici, ziua in care Isus a fost ucis și rastignit pe cruce. La Vatican, Papa Francisc va conduce in aceasta seara procesiunea Calea Sfintei Cruci, dar la fel ca anul trecut, aceasta nu va avea loc in amfiteatrul Colosseum, ci pe esplanada bazilicii Sfantul Petru.…