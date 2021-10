Credincioşii îşi comemorează morţii Maine si Duminica, majoritatea parohiilor ortodoxe si greco-catolice din judet organizeaza comemorarea mortilor. Altele, au luminatia in zilele de 7 si 8 noiembrie cand se sarbatoresc Sfintii Mihail si Gavril. Biserica romano-catolica din judet comemoreaza mortii in data de 2 noiembrie. In unele zone au intervenit modificari fata de anul trecut, insa aramuresenii stiu cand sa mearga la cimitire, preotii anuntand acest lucru in biserici. Cimitirele vor fi mai putin pline de oameni din cauza Pandemiei, care face mai special acest eveniment. In aer liber, oamenii trebuie sa poarte masca de protectie… Citeste articolul mai departe pe informatia-zilei.ro…

Sursa articol si foto: informatia-zilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Maine si Duminica, majoritatea parohiilor ortodoxe si greco-catolice din judet organizeaza comemorarea mortilor. Altele, au luminatia in zilele de 7 si 8 noiembrie cand se sarbatoresc Sfintii Mihail si Gavril. Biserica romano-catolica din judet comemoreaza mortii in data de 2 noiembrie. In unele zone…

- Mesajul purtatorului de cuvant al Patriarhiei pentru anti-vacciniști: „Orice deviație a credinței spre altceva este idolatrie, cel mai grav lucru” Mesajul purtatorului de cuvant al Patriarhiei pentru anti-vacciniști: „Orice deviație a credinței spre altceva este idolatrie, cel mai grav lucru” ”Obiectul…

- OrtodoxeSf. Proroc Oseea; Sf. Cuv. Mc. Andrei CriteanulDuminica a 21-a dupa RusaliiGreco-catoliceDuminica 21 dR. Sf. pf. Osea; Sf. cuv. m. Andrei din CretaRomano-catoliceDuminica a 29-a de peste anSs. Ignatiu din Antiohia, ep. m.; Osea, profetSfantul Proroc Osea este pomenit in calendarul crestin ortodox…

- In satul vasluian Schinetea, locul unde este inhumat maresalul Constantin Prezan, va fi construit un nou lacas de cult. Piatra de temelie a fost asezata de Episcopul Ignatie marti, in prezenta credinciosilor si a autoritatilor locale, conform basilica.ro Biserica, inchinata Preasfintei Nascatoare…

- Credinciosii praznuiesc azi „Inaltarea Sfintei Cruci” . Este o zi importanta in calendarul crestin ortodox. Este cea mai veche sarbatoare inchinata cinstirii crucii. In popor, Inaltarea Sfintei Cruci se mai numeste si „Ziua Crucii” si este considerata data ce vesteste sfarsitul verii si inceputul toamnei.…

- Alegerea unui umanist care se declara ateu in fruntea a peste 40 de capelani de la Universitatea Harvard, lideri ai comunitaților creștine, evreiești, hinduse, budiste și alte religii din campus, reflecta o tendința mai larga in randul tinerilor americani, care se identifica tot mai mult ca fiind „spirituali”,…

- „Politicianul trebuie sa slujeasca orașului. Adica eu aștept ca primarul, ca primarița, ca oamenii mai mari care conduc urbea sa slujeasca poporului. Sa se simta poporul ocrotit. Totuși exista locuri in care poporul gasește pacea. Slava lui Dumnezeu! Poporul și-a gasit liniștea in biserici. A intrat…

- Patriarhul Daniel ii numeste adesea pe tineri „darul lui Dumnezeu” pentru familie, Biserica, societate si ii sfatuieste parinteste sa-L aseze pe Hristos in centrul vieții lor. De Ziua Internationala a Tineretului, asternem pe ecranele digitale cateva ganduri ale Preafericirii Sale, informeaza…