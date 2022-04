Autoritatile ucrainene au lansat un apel sambata credinciosilor ortodocsi sa urmareasca slujba Invierii Domnului online si sa nu incalce restrictiile de circulatie, de teama unor „provocari” in cursul ceremoniilor ocazionate de aceasta sarbatoare religioasa care atrag de obicei o multime de participanti, relateaza France Presse. La Kiev, primarul Vitali Klitschko a reamintit localnicilor ca restrictiile de circulatie sunt in vigoare sambata, de la ora 23:00 pana la 05:00, duminica. „Respectati regulile de interdictie a circulatiei, sarbatoriti in deplina siguranta!”, a invitat el pe contul sau…