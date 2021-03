Credincioșii ar putea circula în noaptea de Înviere până la ora 02:00 sau pe toată durata nopții Premierul Florin Cițu s-a intalnit astazi cu reprezentanții cultelor religioase la sediul Guvernului pentru a discuta despre Slujba de Inviere. S-au luat in calcul mai multe variante in care credincioșii ar putea circula in noaptea de Inviere pana la ora 02:00 sau chiar pe toata durata nopții, potrivit unor surse din partea Realitatea.net . Slujba de Inviere va putea fi oficiata normal, dar cu respectarea tuturor masurilor sanitare, cum ar fi purtarea maștii și distanțarea fizica. La intalnire, au mai luat parte și secretarul de stat Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. Patriarhia a transmis la finalul acesteia ca „deschiderea tuturor oficialitaților pentru buna și fireasca desfașurare a slujbei de Inviere indica faptul…

- Premierul Florin Cițu a avut miercuri o discuție cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte. In urma discuțiilor s-a stabilit ca in noaptea de Inviere sa fie permisa circulația persoanelor in afara locuinței pana la ora 2. Vlad Voiculescu a fost…

- Credincioșii vor putea merge la biserica de Paște, iar restricția de circulație ar putea fi ridicata in nopțile de Paște catolic și ortodox, au declarat surse oficiale pentru Ziarul Libertatea. De asemenea, Patriarhia Romana a transmis ca elementele concrete referitoare la organizarea și desfașurarea…

- La intrevedere au mai participat secretarul de stat Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita, dar și consilierul prezidential Sergiu Nistor - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale din…

- La intrevedere vor mai participa secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu, coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita, dar și consilierul prezidential Sergiu Nistor - Departamentul Cultura, Culte si Minoritati Nationale din Administratia Prezidentiala,…

- Premierul Florin Cițu are joi de la ora 11 o intalnire cu reprezentanții cultelor religioase din Romania și cu cei ai Secretariatului de Stat pentru Culte, potrivit agendei oficiale a guvernului . Intalnirea are loc cu puțin timp inainte de sarbatorile de Paști, pe fondul așteptarii unor noi decizii…

- Premierul Florin Citu, secretarul de stat in MAI Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu si coordonatorul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 Valeriu Gheorghita se intalnesc joi la Palatul Victora, de la ora 11.00, cu reprezentantii cultelor religioase din Romania…

- Sezonul turistic in Grecia va incepe oficial pe 14 mai, dar romanii si cei din UE vor putea veni inca de la mijlocul lunii aprilie si vor putea petrece Pastele in aceasta tara, a declarat, vineri, ministrul grec al Turismului, Charis Theocharis, aflat in vizita la Bucuresti. „Romania este prima tara…