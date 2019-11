Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe Autostrada Soarelui, traficul rutier este intens pe sensul de mers catre Bucuresti. Se circula in coloana cu viteza redusa pe A2, la intrarea pe soseaua de centura a municipiului Bucuresti, deoarece atat soseaua de centura…

- Statia de metrou supraterana, situata intre statia de metrou Berceni si Soseaua de Centura, va avea sase zone de acces pietonal si va avea legaturi cu pasajul care se va construi pe sub Soseaua de Centura si cu viitoare parcare de tip park&ride....

- Primul kilometru de asfalt a fost turnat, miercuri, pe soseaua de centura a municipiului Bacau, care face parte din Autostrada "Moldova", a anuntat, pe Facebook, directorul Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Iasi, Ovidiu Mugurel...

- Asocierea Spedition UMB SRL – Tehnostrade SRL a inceput astazi, 02 octombrie 2019, lucrarile de așternere a covorului asfaltic pe șantierul Variantei Ocolitoare a municipiului Bacau. Imaginile au fost surprinse la km 6+ 270 al șantierului, pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un barbat din Iasi a reusit un record negativ: in speranta ca va scapa de politisti, acesta a gonit cu viteza de 236 km/h pe soseaua de centura a Iasului. Urmarirea ca in filme a avut loc sambata, in jurul orei 12, atunci cand Iulian Claudiu Baidan, in varsta de 32 ani, conducea cu viteza un autoturism…

- Licitatia lansata la sfarsitul lunii iunie pentru atribuirea contractului de proiectare si executie a inca sapte kilometri din soseaua de centura a orasului are, mai nou, termen de depunere a ofertelor 21 octombrie. Data limita initiala pentru depunerea ofertelor era 19 august. Prima amanare a fost…

- Despre soseaua ocolitoare a Municipiului Targoviste, primarul Cristian Stan a precizat ca sunt la aceasta data doi ofertanti si ca au fost demarate procedurile de achizitii publice. Obiectivul a fost impartit in cinci loturi si sunt in analiza documentatiile tehnice propuse. Potrivit estimarilor, finalizarea…

- Soseaua ar urma sa aiba o lungime de 33,6 kilometri si sa ocoleasca municipiul Galati prin partea de nord. Scopul investitiei este sa lege de podul de peste Dunare de la Braila cu infrastructura rutiera din zona, in principal cu drumul european care face legatura cu Republica Moldova si Ucraina.