Credeați că am scăpat de caniculă? Pe final de săptămână maxime de 30-32 de grade C în zona Turzii! Dupa doua saptamani cu aer irespirabil, acum avem parte de temperaturi ceva mai apropiate de normalul termic al perioadei. Maxime de 27-28 de grade C. In zona Turzii se anunța o racorire a vremii in zilele urmatoare și ploi. Joi și vineri vor fi minime de 15 grade, averse de ploaie și maxime care nu mai trec de 23-26 de grade C. De sambata insa vremea se incalzește din nou. Maximele ating 26 de grade C in zona noastra. Duminica și luni se anunța din nou zile caniculare cu 30-32 de grade C in termometre, precipitații puține și vant slab. Totuși sunt doar doua zile cu temperaturi ridicate, pentru… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol: turdanews.net

