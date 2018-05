Credeai ca Facebook a intrecut masura? In China, datele sunt colectate direct din creierul angajatilor

Mai multe companii si unitati militare din China monitorizeaza undele cerebrale si emotiile angajatilor pentru a ajusta programul de lucru si sarcinile acestora. Obiectivul este imbunatatirea productivitatii, sustin cei care folosesc tehnologia.



Metoda este aplicata in fabrici, in companii de stat si in unitati militare din China. Angajatilor le sunt atasati niste senzori fara fir, care, folosind algoritmi de inteligenta artificiala, identifica emotii ca furie, anxietate sau tristete, scrie South China Morning Post.



In concordanta cu observatiile facute, angajatorii modifica…