- Un barbat din Daia Romana s-a ales cu dosar penal dupa ce, aflat la volanul unei masini, nu a oprit la semnalul politistilor si a fost urmarit de acestia prin comuna. In cele din urma si-a abandonat autoturismul si a fugit pe un camp. Cand a fost prins, politistii au constatat ca emana miros de […]

- O fetita de cinci ani, din judetul Galati, a murit dupa ce a fost lovita de o masina al carei sofer avea dreptul de a conduce suspendat, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Inspectoratul de Politie...

- Un tanar de 20 de ani, care a furat 10.000 de lei unei batrane din orasul Targu Bujor, din judetul Galati, si din banii sustrasi a cumparat o masina. Deși nu avea permis, a condus-o și a acrosat un alt autoturism, fiind retinut de catre politisti. Polițiștii din orașul Targu Bujor au fost sesizați,…

- Intamplare nefericita pentru un baiat din Capitala. Tanarul și-a pierdut pormoneul in pasajul subteran de la Circ, in care, sustine el se afla buletinul de identitate, un stick de memorie, cheile de la casa, dar si o suma impunatoare de bani.

- Potrivit martorilor, un barbat a urcat, marti dupa amiaza, pe pasarela de cale ferata care supratraverseaza drumul national 1 in dreptul orasului Campina si ameninta ca se arunca, acuzand politia ca nu-i aresteaza sotia, pe care el o acuza de furt. Un echipaj de politie a intervenit la fata locului,…

- UPDATE: Barbatul care ameninta ca se arunca de pe pod a reclamat faptul ca sotia i-a furat o suma de bani si solicita ca fata de aceasta sa se ia masuri preventive. In cauza, s-a intocmit dosar penal pentru furt. Reclamatia a fost depusa la postul de politie Poiana Campina, in luna martie 2018. In…

- Un tanar in varsta de 19 ani este cercetat de Politie dupa ce a produs un accident rutier la Craciunelu de Jos, in timp ce conducea sub influenta alcoolului. A ajuns cu masina intr-un gard si a parasit locul faptei. Politistii l-au gasit la domiciliul acestuia. Potrivit IPJ Alba, in 13 mai, in jurul…

- Un tânar cu vârsta de 19 ani, în noaptea de 20 aprilie ar fi furat automobilul de model „Honda Civic” parcat pe str. Bogdan Voievod din Chișinau. Dupa ce a accidentat mașina, faptașul a abandonat-o pe strada Vasile Badiu. Poliția a identificat si retinut tânarul.…