- Inca un turist din cei trei disparuți in Fagaraș a fost reperat din elicopter marți seara. Cu puțin timp in urma, elicopterul il localizase pe primul turist din grupul celor trei, disparuți in munți de cateva zile. Tinand cont ca zona in care au fost gasiti cei doi turisti, cel mai probabil decedati,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca barbatii au ocazia de doua ori pe an „sa isi spele pacatele” – de 1 si de 8 martie, afirmand ca „femeia are primul si ultimul cuvant”, desi sunt „unii barbatii care au senzatia ca ei conduc”.

- „Orice doamna si domnisoara, orice femeie merita un martisor”, a raspuns Liviu Dragnea. Liderul PSD a spus de 1 și 8 martie barbatii au ocazia sa mai spele din pacate. „Dincolo de simbolistica profunda a martisorului, care marcheaza si trecerea din iarna in primavara si semnificatia protectiva a…

- Nu e banc si, cu siguranta, nu e nici o postare de pe vreun site de bacuri. Un barbat din Romania si-a uitat pur si simplu sotia intr-o parcare din Ungaria, scrie ebihoreanul.ro, potrivit Digi24.ro.

- Deputatul social-democrat Catalin Radulescu sustine ca nu este interesat de salariul sau, pentru ca nu a venit in Parlament pentru acest venit, ci pentru a face treaba, precizand, totodata, ca nu a dorit sa fie liderul grupului PSD de la Camera. Intrebat de jurnalisti, la Palatul Parlamentului, cum…

- Kamara s-a decis sa rupa tacerea in legatura cu despartirea de sotia lui, Oana, cu care are si un baietel. Artistul a marturisit ca relatia lui cu “amanta“ Madalina nu are nici o legatura cu separarea lui, de mai bine de sase luni nu mai are nici o treaba cu sotia lui.

- Un barbat cu Alzheimer a uitat ca e casatorit și s-a insurat din nou. Michael Joyce, un barbat din Noua Zeelanda, in varsta de 68 de ani, era casatorit de 38 de ani cu soția sa, Linda Joyce (64 de ani).