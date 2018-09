Stiri pe aceeasi tema

- Sapte persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar o alta si-a pierdut viata in Carolina de Sud, dupa ce uraganul Florence a adus precipitatii record, provocand inundatii si numeroase pene de curent in multe zone, informeaza agentia The Associated Press.

- Andreea, tanara mama de 26 de ani care a murit intr-un groaznic accident de motocicleta, va fi condusa azi pe ultimul drum. Ea va fi inmormantata in rochie de mireasa. Din nefericire, prietenul ei – ranit foarte grav in teribilul accident – a murit in spital din cauza ranilor grave. Durere sfașietoare…

- O femeie in varsta de 45 de ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a incercat sa isi salveze cainele. Totul s-a intamplat in Carolina de Sud, Statele Unite, acolo unde Cassandra Cline se plimba pe langa o laguna si a vazut cum patrupedul ei s-a apropiat de un aligator urias.

- Au fost momente foarte dificile pentru Mihaela Buzarnescu, seara trecuta tarziu, in meciul jucat cu Elina Svitolina, la Rogers Cup. In setul trei, incercand sa ajunga la o minge trimisa de adversara, Mihaela s-a accidentat. A parut sa fi calcat stramb. Cateva clipe mai tarziu, romanca a schiopatat si…

- Durere imensa in familia lui Traian Basescu. Organismul i-a cedat..A MURIT! Este doliu in familia fostului președinte al Romaniei. Cuscrul lui Traian Basescu a murit la varsta de 68 de ani. Socrul Ioanei Basescu fusese diagnosticat cu o maladie teribila, pe care a invins-o de doua ori, insa, in timpul…

- Un roman care a murit in Italia a salvat 6 vieti. Valentin, tatal unei fetițe de 4 ani, a murit dupa ce a fost lovit de o masina, in timp ce mergea pe scuter. Accidentul a avut loc pe 12 iulie, in Sardinia, Valentin Costel ajungand in coma la spital Organele sale au fost functionale ajutate de aparate,…

- Pepe și familia lui sunt in doliu, dupa ce o persoana draga a incetat din viața. Pe contul personal de socializare, fratele celebrului cantareț a postat o poza cu unchiul lor și un mesaj emoționant. „Drum bun printre stele, unchiule!”, a scris Gianni. Pepe, pe numele din buletin Ionuț Nicolae Pascu,s-a…

- Barbatul luat de o viitura puternica marti seara in timp ce traversa cu o caruta un parau din judetul Tulcea a fost gasit decedat miercuri dimineata. Sotia si cei doi nepoti ai sai, in varsta de 4 si 7 ani, au murit dupa ce au fost luati de ape, toti aflandu-se intr-o caruta cu care incercau sa traverseze…