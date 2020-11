Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, duminica, intr-o toaleta de la Spitalul CFR din Cluj-Napoca, din cauza unui scurtcircuit, trei pacienti fiind evacuati, potrivit Agerpres. "In jurul orei 7,00, ISU Cluj a fost alertat pentru a interveni la un incendiu cauzat de un scurtcircuit la un corp de iluminat dintr-o…

- Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund) a devenit, sambata, cel mai tanar jucator din istoria Bundesliga, la varsta de 16 ani si o zi, informeaza lefigaro.fr, potrivit news.ro.Tanarul atacant german l-a inlocuit, in minutul 85, pe norvegianul Erling Haaland, in meciul de la Berlin, cu Hertha, din etapa…

- Filmul de actiune „The 355”, cu Jessica Chastain, Diane Kruger si Penelope Cruz in distributie, si horror-ul „Spiral: From the Book of Saw”, cu Chris Rock si Samuel L. Jackson, vor fi lansate anul viitor in cinematografele romanesti, a anuntat compania de distributie Vertical Entertainment, potrivit…

- Dupa ce Lionel Messi si-a exprimat dorinta de a parasi FC Barcelona, fostul antrenor al catalanilor, Pep Guardiola spera ca argentinianul isi va incheia cariera la echipa spaniola, potrivit news.ro."Lionel este un jucator al Barcelonei. Daca ma intrebati pe mine, eu am o mare recunostinta pentru…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza sambata ca traficul rutier se desfasoara ingreunat, in conditii de iarna, pe DN 67C, kilometrul 18, intre localitatile Novaci si Ranca, judetul Gorj, din cauza stratului de zapada depus pe suprafata de rulare (1 - 3 cm). potrivit Agerpres. Citește…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, a anunțat duminica seara la Romania TV ca daca numarul de cazuri de coronavirus va crește la fel de mult ca pana acum, in urmatoarele doua saptamani vom depași 10.000 de cazuri zilnic.„Nu am avut nicio saptamana care sa spunem ca s-a stabilizat cresterea.…

- Prim-vicepreședintele PSD Gabriela Firea ii solicita prefectului Capitalei, Traian Berbeceanu, sa redeschida școlile din București, catalogand aceasta masura ca fiind una „injusta”.In Romania s-au inregistrat mai puține decese in primele 8 luni ale acestui an fața de aceeași perioada a anului…

- "Am vazut ca este o masura adoptata in alte tari din jurul nostru, insa noi, in momentul acesta evaluam efectul masurilor deja luate. Si anume, scoli foarte mult in online, chiar daca in unele localitati putea fi aplicat scenariul hibrid, daca se solicita si exista un risca, sa poata sa se desfasoare…