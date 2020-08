Creaturi care au propriile lor animale de companie N-ai fi spus dar oamenii nu sint singurii care țin animale de companie. Au fost observate tot felul de specii din intreaga lume formind relații de același fel cu alte specii, relații esențiale pentru bunastarea ambelor animale, daca nu chiar pentru supraviețuirea lor. Tarantule și broaște Fiind o specie mare de paianjen, tarantula columbiana este mai mult decit capabila sa ucida și sa manince un m Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare an, pe Terra sunt descoperite noi specii de animale, unele dintre ele cu adevarat neobișnuite. Atrag deopotriva atenția experților și publicului larg și vedem și noi in continuare cinci dintre ele.

- Porcii de rasa pitica, crescuti ca animale de companie, sunt capabili sa rezolve anumite probleme mai grele in mod independent, spre deosebire de caini, care cauta sa obtina ajutorul stapanilor, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea ELTE din Budapesta.

- Porcii de rasa pitica, crescuti ca animale de companie, sunt capabili sa rezolve anumite probleme mai grele in mod independent, spre deosebire de caini care cauta sa obtina ajutorul stapanilor, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea ELTE din Budapesta, transmite vineri DPA. Cercetatorii…

- Porcii de rasa pitica, crescuti ca animale de companie, sunt capabili sa rezolve anumite probleme mai grele in mod independent, spre deosebire de caini care cauta sa obtina ajutorul stapanilor, conform unei echipe de cercetatori de la Universitatea ELTE din Budapesta, transmite

- Pisicile și cainii sunt printre cele mai frecvente animale de companie, iar oamenii le prefera aproape de ei din diverse motive. Și, cu siguranța, este adevarat faptul ca pisicile sunt unele dintre cele mai bune animale, sunt draguțe, liniștite, independente, iar atunci cand o pisica toarce langa tine,…

- La Crunchyroll suntem mari fani ai animaluțelor noastre de companie, fie blanoase, cu pene, cu solzi sau alunecoase. Ne țin companie, ne alina atunci cand suntem triști și ne aduc fericire prin personalitațile lor unice și (uneori) prin comportamentul lor ciudat. Ce am face fara minunatele noastre animaluțele…

- Noi restrictii pentru vizitatorii Gradinii Botanice din Capitala. Potrivit unui ordin publicat pe site-ul institutiei, masurile au fost implementate cu scopul de a mentine ordinea publica, precum si curatenia pe intreg teritoriu al parcului.

- Nenumarate celebritați au ca animale de companie caini, pisici sau pasari. Sunt insa staruri care au animale de companie mai puțin obișnuite. De exemplu magari, porci de dimensiuni mai mici, maimuțe și chiar și caracatițe. Unele dintre acestea sunt ilegale dar asta nu-i impiedica sa dețina un astfel…