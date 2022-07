Stiri pe aceeasi tema

- O creatura bizara, aflata in stare avansata de descompunere, a creat valva in social media. Dupa ce imaginile cu ea au fost urcate in mediul online, au inceput o mulțime de discuții legate de felul in care a ajuns pe coasta și specia de care aparține.

- O mina marina a fost descoperita in largul coastei Bulgariei, in Marea Neagra, fiind vazuta de pe o nava civila. Acesta a fost dezamorsata. Mina plutitoare a fost vazuta de pe o nava civila in jurul datei de 30 iunie. Dispozitivul a fost gasit la 27 de mile marine de gura raului Kamchia, care se […]…

- Andrea Jud, in varsta de 39 de ani, se afla pe o plaja cunoscuta din Egipt, in momentul in care a facut descoperirea șocanta. Cadavrul misterios marin, fara ochi și cu dinții ascuțiți a fost gasit pe o plaja din Gabr el-Bint, in Peninsula Sinai. Andrea a povestit ca aceasta creatura semana cu monstrul…

- Cadavrul unei creaturi misterioase a fost vazut de-a lungul țarmului plajei Hulung din Indonezia. Acesta incepuse sa inroșeasca apele din jur, ceea ce a atras atenția multor oameni de știința și, bineințeles, pe cea a localnicilor.

- A fost gasit un rechin preistoric bizar cu 300 de dinți, cunoscut sub numele de „fosila vie”. Rechinul cu volan, cunoscut sub numele de „fosila vie”, dateaza de acum milioane de ani, iar pescarii au fost uimiți sa vada speciile rare.

- UPDATE 4 O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, spune primarul orașului, Vadim Boichenko. Localnicii ar fi obligați sa sape gropi in schimbul alimentelor, adauga acesta. O a treia groapa comuna a fost gasita in apropiere de Mariupol, a declarat marți primarul orașului asediat…

