Creatorul vaccinului anti-COVID ne dă VEȘTI EXTRAORDINARE! „Vor fi focare, dar vor fi zgomot de fond” Ugur Sahin, fondatorul BioNTech, partener cu Pfizer la fabricarea vaccinului anti-COVID, este optimist ca virusul va fi sub control in majoritatea țarilor europene pana la sfarșitul verii, in ciuda intarzierii campaniilor de vaccinare in multe tari din blocul european, informeaza Observatonews, care preia Reuters. Cițu vorbește despre LOCKDOWN: ”Raspunsul meu este foarte clar” In privinta problemelor de aprovizionare cu vaccin din Uniunea Europeana, fondatorul BioNTech, Ugur Sahin, considera ca acestea sunt temporare, adaugand ca este posibil sa se asigure ca 70% dintre germani vor fi vaccinați… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

