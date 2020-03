Stiri pe aceeasi tema

- "Albert Uderzo a murit in somn in casa sa din Neuilly in urma unui atac de cord, fara legatura cu noul coronavirus. Era foarte obosit de cateva saptamani", a anunțat familia caricaturistului, potrivit Digi24.ro. Seria Asterix, pe care a creat-o alaturi de Rene Goscinny, a fost lansata in 1959…

- Billie Eilish a avut un moment extrem de emoționant la Gala Premiilor Oscar 2020. Billie a cantat piesa Yesterday de la The Beatles, omagiind astfel lumea cinema-ului trecuta in neființa. Momentul a fost acompaniat la pian de fratele sau, Finneas, iar clipul a strans deja peste 1 milion de view-uri…

- Un pacient in varsta de 43 de ani, cu diagnostic de gripa confirmat de analizele de laborator a decedat la Spitalul Judetean Sibiu, potrivit news.ro.”Va informam ca pacientul in varsta de 43 de ani pentru care analizele de laborator la Institutul Cantacuzino au confirmat prezenta virusului…