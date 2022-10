Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana de moda de lux Ralph Lauren și-a cerut scuze dupa ce a fost acuzata de Beatriz Gutierrez, soția președintelui Mexicului și șefa unei comisii pentru afaceri culturale, ca a plagiat modele indigene din țara sa.

- Contractul a revenit companiei RomActiv Business Consulting SRL, pentru suma de 50.000 de lei Radu Mihai Onofrei este presedintele Asociatiei Consultantilor din Romania pentru Accesarea Fondurilor Europene Potrivit www.confidas.ro, in 2021, compania a raportat o cifra de afaceri de peste 8,5 milioane…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dezvaluit recent care este relația sa cu președintele francez Emmanuel Macron. Liderul de la Ankara a facut dezvaluirea sub forma de gluma. „Sotiile noastre se inteleg bine, nu si noi”, a glumit, joi, Erdogan, in cadrul unei conferințe de presa, la Praga in cadrul…

- Razboi in Ucraina, ziua 212. Presedintele Volodimir Zelenski s-a adresat cu un mesaj direct rusilor indemnandu-i sa se revolte impotriva regimului Putin. "Ripostați. Fugiți sau predați-va in captivitate ucraineana. Acestea sunt opțiuni pentru ca voi sa su

- Dupa participarea la funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, Klaus Iohannis se afla in SUA, unde conduce delegația Romaniei la cea de-a 77-a sesiune a Adunarii Generale ONU. Președintele Romaniei a postat recent pe rețelele sociale o imagine in care apare alaturi de Joe Biden…

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Razboi in Ucraina, ziua 202. In timp ce Rusia se confrunta cu noi pierderi din cauza contraofensivei ucrainene, peste 80 de deputați municipali ruși au semnat o petiție prin care cer demisia președintelui rus Vladimir Putin. Un consilier al presedintelui

- Compania americana Moderna a intentat procese impotriva Pfizer și a partenerului sau german, BioNTech, pe care ii acuza de incalcarea brevetelor esențiale pentru platforma sa tehnologica mRNA (ARN mesager).