- Creatorul de moda francez Pierre Cardin, care a murit pe 29 decembrie la varsta de 98 de ani, a fost inmormantat la Paris, in cadrul unei ceremonii private, potrivit BBC, potrivit news.ro. El a fost inhumat la cimitirul Montmartre, intr-un sicriu pe care l-a conceput personal. Sicriul…

- Funeraliile actorului si regizorului francez Robert Hossein, care a murit la varsta de 93 de ani, vor fi organizate miercuri, 6 ianuarie, intr-un cadru restrans in orasul Vittel (estul Frantei), a declarat pentru AFP sotia sa, actrita Candice Patou, potrivit AGERPRES. Un medic le da replica…

- BUCURESTI, 29 dec – Sputnik. Creatorul de moda Pietro Constante Cardin s-a nascut in Italia in 1924. La scurt timp, familia sa s-a mutat in Franța pentru a scapa de regimul fascist al lui Mussolini, potrivit RT. Cardin a castigat faima in anii 1960 cu modelele sale futuriste și avangardiste…

- Celebrul creator de moda francez Pierre Cardin a murit la varsta de 98 de ani. Designerul s-a stins din viata in cursul diminetii de marti la un spital din Paris. Vestea trista a fost anuntata de familia sa.

- Creatorul de moda francez Pierre Cardin, un designer vizionar si pionier al pret-a-porter-ului, a murit marti la varsta de 98 de ani, a declarat familia sa pentru AFP. Fiu al unor imigranti italieni devenit om de afaceri de renume mondial, Pierre Cardin a decedat in cursul diminetii…

- Funeraliile fostului presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, care a murit miercuri la varsta de 94 de ani de COVID-19, au inceput sambata in cea mai stricta intimitate familiala la Authon, la sud-vest de Paris, informeaza AFP, potrivit AGERPRES. In frig si umiditate, cortegiul funerar,…

- Prim-ministrul Ludovic Orban a avut marti, in contextul vizitei pe care o efectueaza in Franta, o intrevedere cu secretarul general al Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica, Angel Gurria, si a sustinut, totodata, o alocutiune in plenul Consiliului OCDE in cadrul careia a reiterat…

- Dirijorul Theo Wolters revine la Filarmonica Pitești. Filarmonica Pitești organizeaza joi, 22 octombrie de la ora 19.00, la sediul de la Centrul Multifuncțional, un nou concert simfonic, cu un program integral Haydn, respectand toate regulile pentru evitarea contaminarii cu noul coronavirus. Alaturi…