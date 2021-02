Stiri pe aceeasi tema

- Arturo Di Modica, artistul care a creat ''Charging Bull'', statuia din bronz din New York ce a devenit un simbol al Wall Street, a murit vineri, 19 februarie 2021, la varsta de 80 de ani, a relatat presa italiana, potrivit DPA.

- Procuratura din New York ancheteaza tranzactiile financiare avand legatura cu mai multe cladiri din Manhattan care apartin fostului presedinte republican Donald Trump, transmite EFE, care citeaza informatii publicate sambata in presa americana. Potrivit declaratiilor facute pentru Wall…

- Motherless Brooklyn este un film american neo-noir din 2019 scris, produs și regizat de Edward Norton , bazat pe romanul cu același nume din 1999 de Jonathan Lethem . Amplasat in New York in 1957, filmul urmarește un investigator privat cu sindrom Tourette , care este hotarat sa rezolve uciderea mentorului…

- Polițiștii din Valcea au depistat doi barbați care ar fi sustras bani din locuința unui batran, dupa ce ar fi patruns in casa lui prin uzurparea de calitați oficiale, se arata intr-un comunicat al instituției.

