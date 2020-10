Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 21.200 de votanti covasneni, din totalul de 181.863 de persoane inscrise in Registrul electoral, au votat pana la ora 12.00, conform datelor oficiale in timp real comunicate de Biroul Electoral Central. Cifra reprezenta cea mai mica prezenta la vot din țara, de 11,69% dintre alegatorii…

- Directorul general al Companiei Nationale de Investitii, Manuela Patrascoiu, s-a aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, unde, alaturi de autoritatile locale s-a deplasat in Sfantu Gheorghe, Targu Secuiesc si Covasna. In total 40 de proiecte din județul Covasna au fost depuse la Compania…

- Poetul Ioan Alexandru (numele la nastere: Ion Sandor) s-a nascut la 25 decembrie 1941, in localitatea Topa Mica, judetul Cluj. A absolvit Liceul „G. Baritiu” din Cluj (1958-1962); a studiat la Facultatea de Filologie a Universitatilor din Cluj (1962) si Bucuresti (1964-1968). A fost asistent la Facultatea…

- Avram Iancu (n. 1824, Vidra de Sus, azi Avram Iancu, judetul Alba – d. 10 septembrie 1872, Baia de Cris, judetul Hunedoara), avocat, este cel mai mare erou national al romanilor din Ardeal, unul dintre conducatorii revolutiei de la 1848 in Transilvania. Avram Iancu s-a nascut in Tara Motilor, in satul…

- 149 de candidați s-au inscris la desfașoara Concursul județean de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate și a testarii personalului cu/ fara studii corespunzatoare postului, sesiunea 2020, ce are loc in perioada de 31 august – 01 septembrie 2020, la Centrul de examen – Școala…

- Profesorii vor intra in prima linie dupa inceperea anului scolar in lupta cu coronavirusul, dar in prezent sunt intr-o stare de deruta si de nemultumire din cauza confuziei create de Ministerul Sanatatii in ceea ce priveste masurile de protectie in scoli, a declarat presedintele Federatiei Sindicatelor…

- Am aflat cu tristete de trecerea la cele eterne a parintelui Ioan Tamas de la Valcele (CV), pe care l-am cunoscut in numeroasele mele participari la simpozioane in Sfantu Gheorghe, Covasna si Miercurea Ciuc, un suflet de aur al neamului nostru, patriot si om de rara omenie, iubindu-si cu mare har misiunea…

- Reprezentantii USR Covasna afirma ca substanta folosita pentru dezinsectia spatiilor verzi din municipiul Sfantu Gheorghe nu corespunde standardelor Uniunii Europene, lucru infirmat de autoritatile locale. „In ultimele zile am fost cautati de mai multi apicultori din Sfantu Gheorghe si s-a solicitat…