- Delia Matache este una dintre cele mai indragite artiste de la noi din țara. Aceasta se bucura de multa notorietate și, dupa ce și-a prezentat colecția de parfumuri a primit cateva critici din partea fanilor.

- Polițiștii prahoveni au pus, joi dimineața, in executare trei mandate de percheziție domiciliara in orașul Mizil, la domiciliile a doi barbați, cu varstele de 22, respectiv 29 de ani, banuiți de nerespectarea regimului armelor și munițiilor, informeaza Observatorulph.„In fapt, politistii s-au sesizat…

- Dorian Popa a atras atenția oamenilor dupa ce a apelat la panourile solare, pentru a scapa de facturile prea mari, care au luat cu asalt Romania și bugetele oamenilor. Așadar, la ceva timp dupa ce a recurs la aceasta metoda, vloggerul a venit și cu primele calcule ale consumului, unde le arata oamenilor…

- Eclipsa parțiala de Soare care va avea loc marți și va fi vizibila și in Romania va incepe la momente diferite, dar care nu difera cu mult. Cel mai devreme incepe in nord-vestul țarii, la ora 12:20, iar cel mai tarziu in sud-est, la ora 12:28, conform Observatorului Astronomic Amiral Vasile Urseanu.…

- Asiguratorii RCA impreuna cu Biroul Asiguratorilor Auto din Romania pun la dispozitia asiguratilor RCA aplicatia digitala Amiabila, prin care conducatorii auto vor putea completa si in format electronic formularul de „Constatare amiabila de accident”, scrie stirileprotv.ro „Incepand cu data de 15 octombrie…

- TikTok introduce o serie de instrumente creative de realizare si editare a continutului. Disponibile acum in Romania si in majoritatea regiunilor la nivel global, noile instrumente de editare incurajeaza oamenii sa creeze, sa distribuie povesti mai complexe si sa dea viata ideilor de continut in diferite…